Juventus - Addio Vinovo, da Luglio c'è la Continassa

Seguendo le orme di quanto fatto dalla Juventus Women, anche la prima squadra della società bianconera abbandonerà Vinovo e da luglio si allenerà nel nuovo J-Center costruito nella Continassa, l'area al fianco dello Stadium. Dopo dieci anni di allenamenti sui campi dello Juventus Center di Vinovo, e di altrettante polemiche sui manti erbosi che li ricoprivano, la società sabauda porta a compimento il suo progetto andandosi ad allenare nella cosiddetta cittadella bianconera.

In attesa dell'hotel, messo in programmazione lo scorso autunno, la Juventus aveva già trasferito la propria sede da Corso Galileo Ferraris alla Continassa e messo a disposizione delle giovanili e della squadra femminile i campi che la circondano. Il trasferimento della squadra allenata da Massimiliano Allegri è quindi il compimento di un progetto decennale ed un nuovo punto di partenza per la società di Andrea Agnelli. La Juventus si riunirà il nove luglio nel nuovo complesso, ma ovviamente non sarà subito al completo. Chi ha giocato i Mondiali arriverà in maniera scaglionata in base a quanto è durata l'avventura iridata, ma intanto Allegri potrà testare i nuovi campi con buona parte della squadra a disposizione.

Nove luglio, il ritrovo, ventisei dello stesse mese la partenza per gli Stati Uniti, dove la Juventus giocherà l'International Champions Cup. Nell'arco di poco più di una settimana a stelle e strisce, i bianconeri affronteranno il Bayern Monaco, il Benfica, l'MLS All Star ed il Real Madrid prima di volare in Arabia per disputare la Supercoppa Italiana contro il Milan. La stagione inizierà quindi con nuovi campi d'allenamento, ma non con nuovi obiettivi, invariati rispetto al passato: vincere il più possibile.