Lazio: attesa per Acerbi. Il nome nuovo è Vestergaard

Salutato Stefan De Vrj, accasatosi a parametro all'Inter di Luciano Spalletti nelle prime battute del calciomercato estivo, la dirigenza della Lazio è impegnata a trovare un difensore centrale in grado di sostituire il gigante olandese. Da settimane si è sulle tracce di Francesco Acerbi, l'obiettivo numero uno di Lotito e Tare, la trattativa però si sta trascinando avanti stancamente, ma nelle prossime ore ci potrebbe essere - finalmente - la svolta tanto attesa.

Il Sassuolo resta sulla sua posizione iniziale, difatti ha detto no ad offerte più basse dei 12-13 milioni, tra l'altro valutazione che Squinzi ha dato al suo difensore centrale ad inizio estate. I biancocelesti si sono spinti a 9, ma in queste ore il direttore sportivo Igli Tare sta pensando di inserire il centrocampista Danilo Cataldi come contropartita tecnica per rendere meno gonfio l'esborso economico. Nel giro di 48 ore, quindi, il negoziato può sbloccarsi, la Lazio però formulando questa ultima offerta ha dato una sorta di ultimatum al club biancoverde. Prendere o lasciare. Se il Sassuolo dovesse ulteriormente indugiare, e rifiutare, Tare e Lotito sposteranno le loro attenzioni su altri calciatori. La Lazio, per tutelarsi, ha posato gli occhi su Yannick Vestergaard come possibile successore di Stefan de Vrij. Il gigante del Borussia Moenchengladbach, sondato già nella passata stagione, potrebbe dall'alto dei suoi 199 centimetri rappresentare un innesto di livello, con già alle spalle una buona esperienza a livello europeo.

Altre trattative al momento sono bloccate, in attesa di sviluppi legati a Sergej Milinkovic-Savic, attualmente impegnato in Russia al Mondiale, con la sua Serbia. Il presidente Lotito ha già rifiutato alcune offerte, della Juventus e del Real Madrid, ritenute troppo basse. La valutazione del gigante serbo (120 milioni di euro a salire) sta scoraggiando lo stesso Madrid, i bianconeri ed anche il Manchester United, tutte interessate al cartellino di Milinkovic-Savic, ma non a questie cifre astronomiche. E' probabile che la situazione si sbloccherà soltanto quando il giocatore interessato completi la sua avventura russa.