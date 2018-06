Roma - Si lavora per portare Pastore nella capitale. Ferrero vorrebbe Gerson

E' un continuo susseguirsi di acquisti per la Roma che starebbe per chiudere un grandissimo colpaccio per il centrocampo giallorosso: il nome è quello del "Flaco" Pastore. Il centrocampista 28enne del PSG, ormai da 7 anni nella capitale francese, è pronto a ritornare in Italia, andando a vestire la maglia giallorossa. Per quanto riguarda le cifre dell'accordo si parla di 24 milioni che andranno nelle case dei campioni di Francia e 4 milioni andranno nelle tasche del giocatore argentino.

Come riporta Sky, il centrocampista del PSG, pur di tornare in Italia, ha deciso di abbassarsi lo stipendio di circa due milioni di euro. Infatti, se nella capitale francese ne percepiva sei con relativi bonus, il nuovo contratto con i giallorossi prevede 4 milioni all'anno per 4-5 anni senza nessun bonus. L'entourage del giocatore è arrivato ieri a Milano e, dopo una lunga discussione, è arrivato ad un accordo con la controparte. L'intesa tra i due club si è trovata, ora si deve passare alla stesura dei contratti. Un colpo che potrebbe tranquillamente far chiarezza sul caso Nainggolan sempre più vicino a diventare un giocatore dell'Inter. Dopo aver portato a casa Coric dalla Dinamo Zagabria, Cristante dall'Atalanta, Marcano dal Porto e Kluivert dall'Ajax, Monchi è pronto a portare a segno il quinto colpo, probabilmente il più importante.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, sembra che il centrocampista giallorosso Gerson sia oggetto d'interesse della Sampdoria che, dopo aver affidato la propria area tecnica all'esperienza di Walter Sabatini, potrebbe trattare con i capitolini per portarsi a casa il brasiliano, che quest'anno ha trovato davvero poco spazio e vorrebbe trovare una certa continuità di gioco per poter crescere e migliorare di giorno in giorno sotto la guida di un grande allenatore come Giampaolo. E' ancora tutto da decidersi e nei prossimi giorni ci saranno sicuramente delle novità importanti.