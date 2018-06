Torino, senti Acquah: "Prego tutti i giorni per andare a giocare in Premier League"

Il Torino è attivo sul mercato in entrata, ma ha da piazzare anche degli esuberi e calciatori che hanno intenzione di cambiare maglia il prossimo anno. Obi ed Avelar hanno ormai le valigie in mano, chi potrebbe preparale presto è anche Afriyie Acquah, ghanese reduce da annate positive con addosso i colori granata. 71 presenze totali tra campionato e coppe, condite anche da 5 gol. Ma questa potrebbe essere l'estate dell'addio, della separazione consensuale.

Il centrocampista ghanese ha in tal senso parlato del suo futuro a Ghanaweb.com, e senza peli sulla lingua ha fatto capire quali sono le sue future intenzioni: “A gennaio sono stato vicino al Birmingham, in Championship, ma non sono riuscito a trasferirmi perché c’erano troppi dettagli da definire ed il tempo per chiudere la trattativa era quello che era. Il mio sogno è quello di giocare in Inghilterra ed ogni giorno prego perché in futuro io possa avere questa opportunità. Non ho una vera e propria squadra preferita, simpatizzo per l’Arsenal: mi immagino con la loro maglia. Ma qualsiasi squadra andrebbe bene”.

Col contratto in scadenza tra un anno e reduce da una stagione da comprimario, Acquah in queste settimane si sta guardando intorno; evidentemente dopo aver capito che anche nella prossima stagione il suo spazio nel gruppo di Walter Mazzarri sarebbe molto ridotto, è alla ricerca di una nuova sistemazione, ed il campionato inglese è la sua meta preferita. In ogni caso, rivolge belle parole al Torino: "Nulla da dire, sono stato bene, ho trascorso anni positivi, ed in Italia ho imparato tanto sotto il profilo professionale. Ora cerco altri stimoli".