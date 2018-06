Uruguay-Arabia Saudita 1-0: un gol di Suarez porta l'Uruguay agli ottavi

Non è ancora il miglior Uruguay dal punto di vista qualitativo, ma un altro 1-0 porta la Celeste al secondo successo di fila e alla qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale. Una buona e generosa Arabia Saudita resiste per 23 minuti fino al gol di Luis Suarez che sfrutta una papera del portiere per segnare la rete decisiva e decretare di fatto il passaggio del turno della formazione di Tabarez.

Inizia bene l'Arabia Saudita avendo in mano il pallino del gioco. Ma la prima occasione è per l'Uruguay con Cavani che colpisce al volo sul cross di Caceres mandando il pallone abbondantemente alto. Risponde al 21' la formazione araba con Al-Muwallad ma anche la sua conclusione termina fuori. Dopo 2 minuti l'Uruguay passa in vantaggio con Suarez che sugli sviluppi di un corner sfrutta un'uscita al vuoto di Al-Owais e insacca a porta sguarnita. Reagisce subito l'Arabia Saudita con l'azione personale di Hatan il cui mancino viene deviato in corner da Muslera. L'esterno arabo ci riprova al 29' in spaccata sul traversone di Al-Shahrani ma il tiro finisce alto sopra la traversa. Da segnalare al 41' l'infortunio di Al-Jassim che cadendo male si procura un guaio muscolare che lo costringe all'uscita.

Nella ripresa l'Uruguay gestisce senza correre particolari rischi e provando a chiudere il match. Al 51' ci prova Suarez su punizione dai 25 metri e Al-Owais respinge con i pugni. Al 62' grossa chance per la Celeste con Sanchez che servito splendidamente da Cavani manda il pallone incredibilmente alto a pochi passi dalla porta. Dopo pochi minuti altro pericolo su calcio piazzato questa volta con Caceres il cui colpo di testa finisce fuori di poco. All'80' nuova grossa chance per l'Uruguay con Cavani che devia il tiro di Torreira spiazzando il portiere ma mandando il pallone di un niente a lato. Ancora El Matador dopo pochi minuti con un'azione personale che porta il centravanti davanti a Al-Owais ma il suo tiro viene parato dal portiere. Finisce 1-0 per l'Uruguay che ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo contro un'Arabia Saudita generosa ma complessivamente troppo inferiore.