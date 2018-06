Chievo Verona: più vicini Milic e Favilli, si lavora per Castro al Cagliari

L'asse Verona-Cagliari si fa sempre più infuocata. Dopo settimane di trattative, infatti, il Chievo non cede di un millimetro per Lucas Castro, centrocampista tuttofare fortemente voluto da Rolando Maran in rossoblu. Secondo quanto riportato in esclusiva da Il Corriere di Verona, il Cagliari starebbe seriamente pensando di inserire Andreolli nella trattativa, difensore centrale che farebbe tanto bene a D'Anna in vista della prossima stagione. Andreolli tornerebbe volentieri a Verona per contribuire al nuovo corso dei gialloblu. Vicino anche il rinnovo di Perparim Hetemaj, che dovrebbe prolungare fino al 2020.

Dopo l'arrivo di Filip Djordjevic, la dirigenza clivense lavora alacremente per il prestito di Andrea Favilli. Senza più Inglese e con il duo Meggiorini-Pellissier ormai a fine carriera, il solo Stepinski non può garantire goal e punti, considerando soprattutto la giovane età del ragazzo. Il polacco avrà però un ruolo importante, sotto l'ala protettrice di Djordjevic. Un ruolo primario come quello che si profila per Favilli, che dovrebbe arrivare in prestito dalla Juventus. Riscattato per circa cinque milioni, l'ex attaccante dell'Ascoli classe '97 ha sempre convinto i bianconeri, che vorranno valutarlo anche in Serie A in un club di media dimensione. Favilli non dovrà fallire la ghiotta chance: la penuria di interpreti offensivi italiani potrebbe infatti aprirgli le porte di un futuro ricco di soddisfazioni sia in bianconero che in azzurro.

In difesa si lavora invece per Milic, esterno ex Napoli e Fiorentina che porterebbe esperienza e voglia di rivalsa, elementi perfetti per fungere da spalla del nuovo che avanza Jaroszynski. Altri nomi per la fascia mancina sono quelli di Vasco Regini, in uscita dalla Sampdoria e Gaetano Letizia del Benevento. Su quest'ultimo è fortissima la pressione di vari club di A, le prestazioni positive stanno convincendo il Chievo Verona a qualche sforzo in più per assestare un reparto spesso deficitario nella scorsa stagione. Mancano solo i dettagli, infine, per il rinnovo di Sergio Pellissier.