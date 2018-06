Serie B - Il punto sul mercato

Il mercato non è vivo solo in Serie A. La serie cadetta si muove e si muove con colpi interessanti. Situazione panchine: l'Ascoli sembra essere molto vicino a Calabro, ex allenatore del Carpi, per Baroni al Bari si aspetta solo ufficialità, così come per Grosso al Verona. Il Crotone ha ufficializzato ieri Stroppa. Marino è il nuovo allenatore dello Spezia, trattativa quasi chiusa. Rimane il dubbio al solo Foggia, dove abbiamo il ballottaggio tra Oddo e Grassadonia. Il Cosenza conferma Braglia.

Mercato giocatori e squadre: il Crotone, nella giornata di ieri, ha avuto l'incontro col Milan per trattare Simic (già in prestito nella passata stagione ai calabresi), il Lecce ufficializza Riccardi (difensore) dal Verona, con contratto di 4 anni. Fantacci resta all'Empoli, no a Brescia e Cittadella. La Samp ha riscattato Belec dal Benevento. Nuovo Brescia di Suazo che, pare, molto vicino agli arrivi di Sarr e Seminara. Il Carpi prende 3 giocatori: Vano dell'Arzachena (attaccante), Piscitella (Prato scuola Roma) che è un attaccante, Frascatore (SudTirol scuola Roma), difensore centrale mancino. Il Livorno pensa a Cavion della Cremonese in mediana. Padova prossimo al doppio colpo: dal Sassuolo arrivano Ravanelli e Broh, viva la pista Gliozzi. Domizzi rinnoverà col Venezia, mentre per Brugman del Pescara ci sarebbe il Leganes (squadra spagnola).

Brescia e Livorno stanno provando a prendere Senesi dell'Olbia, di ruolo attaccante. Il Lecce insiste per Marilungo, Polidori e Nzola sono idee per il Cosenza. La Salernitana punta a cedere Kadi alla Casertana, l'Avellino non ha fatto nessuna accelerata su Aresti. Blanchard (difensore centrale) del Carpi piace molto alla Ternana. Il Pescara sonda Petkovic, attaccante del Bologna. Inoltre, gli abruzzesi intendono trattenere Palazzi dell'Inter. Pescara che potrebbe chiedere all'Inter il centrocampista Pompetti.

Il Verona cede Fares e Viviani alla SPAL e spinge per la firma di Cissè, attaccante del Benevento, a cui è stato proposto un triennale dal club scaligiero. Il Lecce punta a Salvi, terzino destro del Cittadella. L'Avellino chiude per Houdret, centrocampista belga, contratto di 3 anni per lui dopo le visite mediche. Il Sassuolo segue Mogos dell'Ascoli, la Salernitana valuta Burrai e Perilli. Stulac del Venezia piace molto in A, ma non ci sono vere trattative (il Bologna ha mostrato interesse). Infine, Avellino su Citro (Frosinone) per l'attacco.