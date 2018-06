Genoa: fitti contatti di mercato con l'Inter, Izzo verso il West Ham

Il calciomercato del Genoa si tinge, leggermente, di nerazzurro. Nelle ultime ore, il grifone ha infatti avviato varie trattative di mercato con l'Inter, club che ha seriamente intenzione di far sbocciare molti dei suoi talenti. Il primo nome prossimo a trasferirsi in Liguria è quello di Andrea Pinamonti, attaccante reduce da un anno passato ad apprendere i movimenti del bomber da uno come Mauro Icardi. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'operazione dovrebbe chiudersi intorno ai dieci milioni di euro, con l'Inter pronta ad inserire una recompra. Vicini anche il portiere Radu ed il difensore Valietti, valutati dodici milioni. Percorso inverso avranno invece Salcedo e Serpe, su cui il Genoa vuole però inserire una clausola di controriscatto.

Sul piede di partenza, invece, ci sono Nikola Ninkovic ed El Yamiq. Reduce da una stagione all'Empoli, l'esterno non rientra nei piani di Davide Ballardini, che vorrebbe cedere ancora in prestito il ragazzo per farlo migliorare ulteriormente. Discorso analogo per El Yamiq, che ha comunque staccato qualche pass in questo finale di stagione. Il ragazzo deve però farsi le ossa altrove, tornando più forte di prima per diventare uno dei pilastri dello scacchiere tattico genoano. Lauta offerta invece per Armando Izzo, su cui è fortissima la pressione del West Ham: gli hammers hanno offerto circa 14 milioni comprensivi di bonus, cifra che non lascia indifferente la dirigenza ligure.

Molto mercato ha anche Diego Laxalt. L'esterno uruguayano ex Inter ed Empoli è cresciuto esponenzialmente in queste stagioni, diventando un perno del 3-5-2 genoano. Dopo tanti anni in Liguria, la dirigenza sta valutando l'eventuale cessione del ragazzo, che avrebbe comunque voglia di una nuova esperienza. Valutato almeno quindici milioni, Laxalt è fortemente voluto dal Galatasaray, che con Nagatomo già ufficializzato andrebbe a blindare la fascia mancina. Più offensivo del giapponese, Laxalt porterebbe velocità e dribbling, non disdegnando nemmeno una discreta propensione all'assist. Il Genoa, dunque, attende offerte di spessore.