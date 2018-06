Juventus - Il distacco di Benatia: "Parlerò col club, a 31 anni devo farmi delle domande"

Mehdi Benatia vuole godersi le vacanze. Dopo una stagione vincente con la maglia della Juventus ed un Mondiale praticamente finito dopo due partite, il capitano della nazionale di calcio non vuole più sentir parlare di calcio giocato almeno per un mese. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Benatia ha parlato inizialmente della sfida contro il Portogallo: "I ragazzi hanno fatto una gara straordinaria, ma non è bastato. Siamo mancati davanti alla porta, anche per sfortuna. Io per primo. Ma se riguardate il gol di Ronaldo vedrete anche che c’è un fallo incredibile di Pepe sul primo palo, da dietro. Brutto. Come si fa a non vedere? Hanno messo la Var, hanno fatto riunioni con le squadre, hanno spiegato che avrebbero usato i video, ma poi ci sono sempre questi errori. Fa parte della nostra vita, ma fa male. Io però sono orgoglioso della mia squadra".

Continua, Benatia, sempre tornando sullo 0-1 subito dai lusitani: "Falli su Ronaldo? No, io ho fatto due falli su Ronaldo e c’erano, ma se mi dai un giallo mi sembra esagerato. Tutti sappiamo che Cristiano è uno dei più forti al mondo ma gli piace protestare, mettere pressione all’arbitro. Io ho chiesto rispetto anche per la mia squadra: falli non fischiati, forse dei rigori. Lo so che per Geiger non era facile, ma…". E su CR7: "Ha bisogno di poche opportunità per segnare. Poi se guardiamo la gara intera, oggi come a Madrid in 90’ non ha fatto grandi cose. È un buon giocatore, ma non è che ogni volta che ha toccato palla ci ha messo in difficoltà. Gli basta poco per fare gol, soprattutto se butti giù il nostro uomo sul primo palo, quello che dovrebbe bloccare quel tipo di cross".

Passaggio inevitabile, poi, sul Marocco, reduce da un Mondiale al di sotto delle aspettative. Sul come ripartire, Benatia risponde così: "Da un gruppo di ventenni. Io sono uno dei più vecchi, magari posso anche fermarmi, ma abbiamo giovani di qualità. Zyiech? Ha a un sinistro devastante, una qualità incredibile ed è un buon ragazzo. Gli auguro il meglio, non so se andrà a Roma, non so se c’è una trattativa, ma gli ho detto che su quella piazza uno come lui potrebbe fare davvero bene. Tifosi così potrebbero esaltarlo".

Benatia ha poi parlato del suo futuro con la Juventus: "Il mio futuro è andare in vacanza, godermi la famiglia e un po’ di riposo. Poi vedremo. Io mi trovo benissimo alla Juve, abbiamo un gruppo di ragazzi incredibili e sono contento di farne parte. Ho due anni di contratto. Ma voglio capire anche cosa vuol fare la Juve, non mi creo problemi in ogni caso. Nessuno mi ha chiesto di andare via. Ma a 31 anni devi farti anche delle belle domande. Se devo rimanere sono felice, la mia famiglia sta bene a Torino" conclude il difensore marocchino.

