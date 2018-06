Serie A: Ufficiale Emre Can alla Juventus

Dopo giorni interminabili, dovuti alle vacanze del giocatore a seguito della finale di Champions persa con il suo ex Liverpool, la Juventus F.C. ufficializza Emre Can. Centrocampista centrale, ha firmato un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2022. Giocatore super voluto da Allegri, sbarcato questa mattina a Caselle intorno alle 10:25, ha fatto le foto di rito con Paratici e si è recato al J- Medical per le visite di consuetudine, dove ad attendere il suo arrivo erano presenti una centinaia di tifosi festanti.

Alle 13:40, finite le visite, il giocatore ha firmato il contratto che lo lega ai bianconeri alla nuova sede della Continassa. Centrocampista eclettico con vizio del gol e intelligenza tattica, ha 24 anni, nasce a Francoforte sul Meno. Ha scelto il 23 come numero di maglia. La Juventus lo ha accolto con un video sul proprio sito ufficiale e foto con stretta di mano con il presidente Andrea Agnelli. Il comunicato ufficiale bianconero recita: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l' accordo con un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Emre Can con effetti dal primo Luglio 2018 e scadenza 30 Giugno 2022. A fronte dell' accordo, Juventus sosterrà oneri accessori per 16 milioni di euro, pagabili nel corso dei prossimi due esercizi."

Il giocatore arriva a parametro zero e con oneri accessori si intende una spesa su delle commissioni, ma non ha nulla a che fare con il costo del giocatore. Insomma, il centrocampo juventino prende forma e Allegri avrà un' altra freccia al suo arco duttile e adattabile al gioco che vorrà proporre la prossima stagione, in Italia e in Europa.