Napoli, il secondo colpo è Fabian Ruiz

Dopo Simone Verdi, il Napoli piazza anche il secondo colpo in questa sessione estiva di calciomercato: è Fabian Ruiz, mezzala prelevata dal Betis Siviglia. E' tutto fatto. L'esborso economico per concludere questa operazione si aggira sui 30 milioni di euro, infatti il Napoli per portare all'ombra del Vesuvio il centrocampista 22enne ha dovuto versare nelle casse del club spagnolo l'intera clausola rescissoria. Carlo Ancellotti avrà alle sue dipendenze un giovane centrocampista molto duttile, in grado di ricoprire più ruoli: quello di mezzala in un 4-3-3 oppure trequartista in un più camaleontico 4-2-3-1, con quest'ultimo sistema di gioco che è il prediletto dell'ex allenatore del Paris Saint-Germain.

Intanto, Fabian Ruiz ha già fatto un primo assaggio della città di Napoli, in quanto ieri è sbarcato nel capoluogo campano, non sotto le vesti di calciatore, bensì in quelle di semplice turista. E' in crociera con la sua famiglia, e non ha indugiato nell'esplorare il capoluogo campano, recandosi nei pressi delle principali attrazioni turistiche della città, tra le quali il Maschio Angioino. E' stato anche riconosciuto da alcuni tifosi, che gli hanno subito mostrato tutta la loro passione e il loro calore. Dal canto suo, il centrocampista, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali, ora c'è attesa per scoprire la data nella quale l'ex Betis si sottoporrà alle visite mediche di routine. Solo dopo averle superate, verrà data l'ufficialità dell'acquisto da parte del Napoli.

Porte girevoli nel centrocampo azzurro, c'è chi entra e c'è chi esce, con Jorginho che è virtualmente un nuovo giocatore del Manchester City. Il Napoli incasserà dall’operazione una cifra intorno ai 49 milioni di euro più bonus, dunque riuscirà a coprire interamente l'uscita derivante dall'acquisto di Fabian Ruiz, ed in più si lancerà sul sostituto del partente Marek Hamsik. Il nome in cima alla lista del direttore sportivo Giuntoli è quello di Stanislav Lobotka.