Roma: si torna a discutere per Florenzi, Pastore è in dirittura d'arrivo

La Roma ed Alessandro Florenzi sembrano riavvicinarsi sul fronte rinnovo. Dopo un lungo periodo fatto di tentativi, allontanamenti e riavvicinamenti ora le parti sembrano pronte per incontrarsi e pianificare il futuro di Alessandro in maglia giallorossa. Difficilmente si arriverà alle cifre richieste dall'entourage del giocatore di Vitinia, inizialmente non intenzionato dal discostarsi dalla richiesta di 4 milioni annui, ritenuta invece eccessiva dalla società giallorossa ormai intenzionata a soppesare più e più volte ogni singola richiesta fatta dai giocatori.

Nonostante le richieste da top player da 4 milioni di euro annui, la Roma sarebbe pronta a presentare al giocatore una proposta meno consistente a livello economico sulla base fissa (attorno ai 3 milioni), ma che tramite il conseguimento di vari traguardi permetterebbe di accrescere la somma, fino a raggiungere quasi la cifra richiesta. La Roma d'altronde non sembra intenzionata a privarsi di un giocatore ormai simbolo di questa squadra, al centro dei programmi tattici di Di Francesco.

Da parte sua Florenzi nutre ancora dei dubbi: oltre l'ingaggio, vorrebbe veramente avere garanzie dallo staff tecnico proprio di un impiego regolare nonostante il ritorno di Rick Karsdorp a pieno ritmo dalla prossima stagione che potrebbe togliergli minuti importanti. Ma nelle intenzioni di Florenzi c'è anche la volonta di intraprendere un cammino simile a quello di De Rossi e Totti, fino a diventare bandiera del club. Insomma si continua a trattare, con le parti che potrebbero trovare l'accordo veramente a breve.

Oltre alla situazione Florenzi in casa giallorossa pende anche la situazione Javier Pastore: indicato da molti come il prossimo a vestire la casacca giallorossa. La trattativa tra le parti però sembra essere andata in stand-by in attesa della svolta nella situazione Nainggolan, ormai sempre più prossimo a trasferirsi a Milano, sponda Inter. Per l'argentino del PSG ci sarebbe quindi un ritorno in Italia dopo che per più sessioni di mercato è stato cercato da club come Inter e Milan. Le cifre precise per ora restano sconosciute, ma non dovrebbero discostarsi dai 20 milioni per il cartellino e 3.5-4 milioni di euro per l'ingaggio.