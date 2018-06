Roma - Visite mediche per Mirante. Nainggolan all'Inter, ci siamo

Mercato caldissimo in casa Roma. Il Mondiale non sta impedendo ai giallorossi di concretizzare alcune fondamentali operazioni proprio in questi minuti, sia in entrata sia in uscita, ma col principale obiettivo di mettere definitivamente a posto i bilanci per evitare ulteriori problemi con l'UEFA. Oggi si può parlare, in tal senso, di due trattative per cui manca solo l'ufficialità.

Per la prima delle due è semplicemente l'ora delle visite mediche, perchè i dettagli sono stati già definiti. Antonio Mirante si è recato oggi a Villa Stuart per svolgere gli accertamenti di rito ed a breve sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Lupa. Inizialmente l'ex Juventus sarà il secondo portiere, poi si vedrà magari all'occorrenza, in attesa di conoscere il futuro di Alisson. Al Bologna andrà in cambio il cartellino di Lukasz Skorupski, con un differenziale di 5 milioni di euro che verrà pagato proprio dagli emiliani. In sintesi una buona plusvalenza e tanta esperienza fra i pali per i capitolini, il cui neo-acquisto si è espresso così: "Sono molto felice per questa nuova avventura".

Ma Monchi in realtà sta lavorando principalmente ad un'altra operazione in uscita. Radja Nainggolan è ormai infatti da considerare virtualmente un giocatore dell'Inter, a meno di clamorosi colpi di scena. Da diversi giorni è giunto l'assenso del giocatore, mentre i due club hanno finalmente trovato un accordo definitivo: 24 milioni più i cartellini di Davide Santon ed il giovane centrocampista Nicolò Zaniolo. Soldi importanti che arriveranno quindi nelle casse del club romano, insieme al sostituto del partente Bruno Peres - presumibilmente con direzione Toro - ed un talento che interessava da tempo. Una conferma rilevante è arrivata dal giocatore belga stesso, in risposta ad un tifoso nella chat privata del proprio account Instagram: "Non credete che sia facile per me andare via da Roma, ma a volte ti portano a fare delle scelte diverse". Parole che sanno di addio.