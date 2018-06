Serie A: Il Sassuolo ufficializza Djuricic!

Dopo l' allenatore De Zerbi, il Sassuolo ha piazzato un colpo in attacco in vista della prossima stagione sportiva. Si tratta di Filip Djuricic, attaccante classe 1992. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al Sassuolo Calcio del presidente Squinzi fino al 30 Giugno 2022. La presentazione arriverà nelle prossime settimane, anche se non si ha ancora la data precisa. Il giocatore è di origine serba, nato a Obrenovac, 181 cm.

LA STORIA

Nasce centrocampista, ma lo abbiamo visto giocare anche spesso da attaccante. Si forma nella più famosa cantera di Serbia, quella della Stella Rossa di Belgrado. Inizia presto a girare per l' Europa (Heerenveen in prima battuta), Benfica, Mainz e Southampton, prima di approdare in prestito all' Anderlecht, in Belgio. Viene notato dalla Sampdoria, che lo porta in Italia giovanissimo, ma non trova fiducia in blucerchiato. A Gennaio 2018, passa al Benevento dove mette a tabellino solo 12 presenze e zero gol. Giocatore molto fragile ed emotivo, non ha un buonissimo score tra gol e presenze nei club precedenti al Sassuolo. E' nazionale serbo dal 2012, dove ha score decisamente migliore di 24 presenze e 4 gol. Giocatore che, anche nella Nazionale, ha fatto la gavetta dall' under 16 fino a quella maggiore.

Il Sassuolo è la chiamata che aspettava per rimettersi in gioco, ritroverà De Zerbi dopo l' esperienza breve insieme al Benevento, ma con la differenza che avrà più tempo per mostrare le sue doti. Il Sassuolo ha dimostrato di credere parecchio nel progetto giovani come piazza e ambiente ( vedere Politano, Zaza, Berardi) e per Djuricic, questa volta, l' occasione è da prendere al volo subito e sfruttarla al meglio.