Ufficiale: il Bologna acquista Calabresi e Santander

Giorni frenetici per il Bologna che vuole cercare di dare al neo tecnico Filippo Inzaghi una squadra quasi completa per il ritiro estivo che inizierà tra tre settimane. Per questo nella giornata di ieri ha chiuso due importanti trattative in attesa dell'arrivo ormai imminente di Skorupski dalla Roma (dove si trasferisce Mirante).

Il primo acquisto è quello di Arturo Calabresi proprio dai giallorossi. Il difensore arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2022. Calabresi è reduce da diverse esperienze in prestito in serie B con le maglie di Livorno, Brescia, Spezia e Foggia. Inoltre ha fatto praticamente tutta la trafila delle nazionali giovanili partendo dall'under 17 (dove è arrivato in finale agli Europei del 2013) fino alle tre presenze con l'under 21.

Ma il vero colpo di mercato è sicuramente quello di Federico Santander. L'attaccante paraguaiano arriva anche lui a titolo definitivo dal Copenaghen per una cifra intorno ai sei milioni di euro stipulando il contratto che scadrà nel 2022. Santander è stato per 10 anni tesserato del club paraguaiano Guaranì andando in prestito al Tolosa, Racing Club e Tigre. Nel 2015 il Copenaghen lo acquista a titolo definitivo e in tre anni Santander totalizza 82 presenze realizzando 38 gol. Il 27enne attaccante ha anche giocato 15 volte in Nazionale segnando una rete.

L'arrivo di Santander è un ulteriore indizio per l'addio sempre più probabile di Mattia Destro. Si parla di uno scambio con Lapadula del Genoa ma non è esclusa una cessione a titolo definitivo a un altro club per poi tentare l'assalto a Roberto Inglese che il Napoli potrebbe mandare via in caso di una buona offerta. Per la difesa si insiste per Sala della Sampdoria, mentre a centrocampo la dirigenza rossoblu vuole accontentare Inzaghi portando in Emilia due giocatori tra Stulac, Pinato e Falzerano che il tecnico ha allenato al Venezia.