Serie A: il Cagliari ufficializza Srna

Darijo Srna è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. L'ex capitano dello Shakhtar Donetsk e della Croazia, ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo anno.

"Cagliari Calcio è lieto di annunciare l' arrivo in rossoblu del giocatore Darjio Srna, che ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo".

Con questo tweet, apparso sul proprio account social, la squadra sarda ha ufficializza Srna. Colpo annunciato e pronto ad essere il giocatore che accenderà i cuori dei tifosi della Sardegna Arena. Nato a Metkovic, in Croazia, ha una carriera, al suo attivo, fatta di presenze internazionali molto ricca, tra club e nazionale. Giocatore classe 1982 ( 1 Maggio), ruolo di terzino destro, viene ritenuto uno dei migliori laterali bassi a livello europeo. Calciatore molto duttile, in quanto ha fatto qualche partita da centrocampista. Ha doti fisiche e tecniche, sa fare sia la fase difensiva e di contenimento, sia spinge e ha un buon piede sui cross. Rigorista eccellente e non è male sui piazzati.

Cresciuto nell' Hajduk Spalato ( squadra di vertice croata, con un buon vivaio), nel 2003 passa allo Shakhtar Donetsk, in Ucraina, dove arriva a diventare il capitano. 536 partite- tra Champions, Europa League e competizioni nazionali- segnando 49 gol ( non male per un difensore) e realizzando 121 assist. Palmares di tutto rispetto: in Croazia 1 campionato e 2 coppe di Croazia, con lo Shakhtar 10 campionati, 7 coppe di Ucraina e 8 supercoppe nazionali. In Europa, ha vinto la coppa UEFA 2008/2009. E' primatista con la maglia della Croazia a livello di presenze, con 134 partite e 22 gol. Ha preso parte a 2 mondiali (2006, 2014) e a 4 edizioni dell' Europeo ( 2004, 2008, 2012 e 2016).

Con questo giocatore, i sardi hanno fatto un gran colpo, ottenendo dal mercato un difensore con il vizio del gol e si sono regalati un giocatore dall' esperienza internazionale, che sa lottare e crea un buon vantaggio nella lotta salvezza.