Roma: sempre più vicino Pastore, per la porta spunta Areola. Nainggolan ai saluti

Javier Pastore non è mai stato così vicino a vestirsi di giallorosso. Il forte fantasista argentino, ormai ai margini del Paris Saint-Germain, sembra essere ormai pronto ad essere un nuovo calciatore della Roma, regalando un sorriso ai tifosi dopo l'addio quasi certo di Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato in esclusiva da Il Messaggero, Monchi avrebbe proposto una cifra di venti milioni più cinque di bonus ai parigini, ormai convinti di lasciar partire el Flaco. Tuchel non sembra infatti voler scommettere su Pastore, che negli ultimi anni al PSG non ha mai trovato il proprio equilibrio tattico, adattandosi anche a mezz'ala per lasciar spazio ai vari Di Maria e Mbappe' sull'out destro del tridente offensivo.

Mentre Monchi sta limando gli ultimi dettagli per il colpo in entrata, grande attenzione dovrà essere data alle cessioni, con Manolas ed Alisson fortemente voluti da Chelsea e Real Madrid. Per ingolosire il greco, il club inglese gli avrebbe offerto un contratto da cinque milioni di euro annui, cifra importantissima che difficilmente potrà essere pareggiata dalla dirigenza italiana. Monchi vuole però far leva sull'attaccamento di Manolas alla maglia, soprattutto dopo la magica notte di Champions League contro il Barcellona. Discorso abbastanza diverso per Alisson: il portiere brasiliano sogna il Real Madrid, delegando però il tutto ai suoi agenti per non lasciarsi distrarre in questo suo percorso mondiale. Monchi può però confidare in un alleato inatteso: lo spogliatoio blanco fa muro infatti intorno al portiere titolare Navas.

Per tutelarsi da eventuali e possibili, la Roma ha sorpassato tutti per Alphonse Areola, estremo difensore del Paris Saint-Germain. La pesante concorrenza di Trapp ha spinto il portiere a cambiare destinazione e la Roma sarebbe una destinazione gradita. Superata la concorrenza del Napoli, ora vicino a Meret, la Roma ha anche trovato l'accordo col calciatore. E' ufficiale, poi, anche la cessione di Tumminello all'Atalanta, con la Roma che ha però inserito una clausola di recompra. In ultimo, si punta a piazzare il brasiliano Gerson, fortemente voluto da Atalanta e Sampdoria. Il ragazzo non ha mai del tutto convinto, Monchi vorrebbe dunque farlo crescere altrove.