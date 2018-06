Corea del Sud - Messico in diretta, LIVE Russia 2018 (17:00)

Google Plus

Messico: (4-2-3-1) Ochoa; C. Salcedo, H. Ayala Castro, H. Moreno, Gallardo; H. Herrera, Guardado; Layun, Vela. Lozano; J. Hernandez. All. Juan Carlos Osorio

Corea del Sud: (4-3-3): Hyeon-uh Jo; Yong Lee, Young-gwon Kim, Hyun-soo Jang, Ju-ho Park; Ja-cheol Koo, Sung-yong Ki, Jae-song Lee; Heung-min Son, Shin-uk Kim, Hee-chan Hwang. All. Shin Tae-yong

Si gioca alla Rostov Arena, calcio di inizio ore 17:00.

Osorio schiera il Messico con il 4-2-3-1. In porta Ochoa, a sua protezione Moreno ed Ayala con Salcedo e Gallardo esterni. Herrera e Guardado frangiflutti di centrocampo, Vela dietro Hernandez con Layun e Lozano ai lati.

MESSICO - El Tricolor deve ancora riprendersi dalla sbronza presa domenica scorsa, quando Lozano ha regalato i 3 punti contro la Germania, una delle squadre più forti del mondo, ed accreditata per la vittoria finale. Ora tra il Messico e gli ottavi c'è solo la Corea del Sud; una vittoria è tutt'altro che impossibile.

Fonte: Seleccion Nacional de Mexico/ Facebook.

Corea del Sud che giocherà, verosimilmente, con un 4-3-3. Hyeon-uh Jo tra i pali, difesa composta - destra verso sinistra - da Yong Lee, Young-gwon Kim, Hyun-soo Jang e Ju-ho Park. Ja-cheol Koo mediano, Sung-yong Ki e Jae-song Lee mezz'ali. Davanti, Heung-Min Son e Hee-chan Hwang a supporto di Shin-uk Kim.

Il tecnico Shin Taeyong si è soffermato prevalentemente sulle condizioni metereologiche, mettendo in mezzo il caldo. Secondo la sua opinione, le alte temperature potrebbero favorire i messicani, maggiormente abituati a questo clima. Dopo il tramonto i problemi sparirebbero.

COREA DEL SUD - Ora o mai più, questo lo slogan che campeggia nella mente di tutti i calciatori sudcoreani. Già, perché la sconfitta all'esordio contro la Svezia ha complicato il già difficile piano degli asiatici. Adesso serve fare bottino pieno con il Messico per sperare, compito non facile.

Il match tra Corea del Sud e Messico apre la seconda giornata del gruppo F. La classifica recita Messico 3, Svezia 3, Corea del Sud 0, Germania 0; quadro impronosticabile alla vigilia, eppure per Corea e Germania la seconda partita è gia decisiva.

Un solo precedente per quanto riguarda la fase finale di una coppa del Mondo, risalente a Francia '98. Il match, valido per il gruppo E, terminò 3-1 per il Tricolor, con Ha-Seok Ju che aprii le marcature al 28, prima del pareggio di Pelaez e la doppietta di Luis Hernandez.

Arbitra Milorad Mazic (SRB, Serbia) coaduvato da Ristic (SRB) e Djurdjevic (SRB). Quarto uomo il signor Pitti (PAN, Panama), assistente di riserva Victoria (PAN).