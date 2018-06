Lazio: West Ham interessato anche a Lukaku, affare legato a Felipe Anderson ?

L'arrivo di Riza Durmisi dal Betis è l'antefatto di quella che può essere la cessione di Jordan Lukaku. Sull'esterno belga ci sono molte squadre di Premier League interessate. Una su tutte è il West Ham, da tempo in comunicazione con la Lazio per parlare anche del futuro di Felipe Anderson.

Il brasiliano è da tempo seguito dagli Hammers, che vorrebbero portare nella capitale inglese il numero 10 biancoceleste. La cessione del verdeoro è molto vicina, tanto che la società capitolina sta già sondando il terreno per i possibili sostituti dell'ex Santos.

Lotito ha già fatto il prezzo per Lukaku e Felipe Anderson. Per entrambi i giocatori il patron della Lazio vorrebbe incassare una cifra complessiva di 60 milioni. Il West Ham non è concorde con la valutazione fatta dai capitolini e vorrebbe pagare i due esterni circa 50 milioni di euro. La distanza tra domanda e offerta è, così, i 10 milioni, con gli inglesi che sperano in uno sconto da parte della Lazio se nella trattativa dovessero essere inseriti entrambi i giocatori.

Gli Hammers vogliono chiudere la trattativa subito, per scongiurare qualche offensiva di altri club inglesi. Anche il Leicester City è fortemente interessato al belga. La Premier League, per Jordan Lukaku, è una destinazione molto gradita e l'ex Oostende ha il contratto in scadenza nel 2019, situazione che spingerebbe la Lazio a venderlo senza correre il rischio di perderlo a zero nella prossima stagione.