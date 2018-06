Inter - Tutti pazzi per Radja Nainggolan: il belga è gia un eroe per i tifosi nerazzurri

Radja Nainggolan è diventato, in pochissimo tempo, un vero e proprio eroe per i tifosi dell'Inter. Atterrato a Milano in mattinata, il belga ex Roma ha sostenuto le visite mediche, firmando un contratto di quattro anni con il club meneghino. All'uscita dal dalla sede del Coni che ospita il comitato lombardo del comitato olimpico, il belga grande escluso di questo Mondiale è stato accolto da circa cento tifosi, che lo hanno subito eletto a nuovo beniamino.

Radja Nainggolan ha poi riabbracciato il suo ex tecnico Luciano Spalletti, grazie al quale è migliorato tantissimo in zona goal. Due anni fa, infatti, il belga venne testato da trequartista, spaccando letteralmente in due le partite. Ora, all'Inter, il ninja potrebbe anche occupare la stessa posizione, immedesimandosi nel 3-4-2-1 che Spalletti sta pensando per lui.

L'ingaggio del belga è sicuramente uno dei grandi colpi di questo calciomercato. Oltre alla Juventus, che ha ufficializzato Emre Can e Perin e sta per ingaggiare anche Joao Cancelo, l'Inter è l'unica rosa capace di spendere un pacchetto importante di milioni per un solo calciatore, uscendo in maniera brillante dalle limitazioni imposte dalla UEFA. Ora toccherà al belga fare bene, riportando l'Inter nell'Olimpo del calcio italiano.