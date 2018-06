Juventus, mercoledì è il Cancelo Day

Dopo settimane di trattative intense ed estenuanti la Juventus ha finalmente trovato l'accordo con il Valencia per portare a Torino l'esterno Joao Cancelo, così da completare il proprio pacchetto difensivo dopo la partenza di Asamoah.

Il portoghese ha dimostrato con la maglia dell'Inter di sapersi esprimere in maniera ottimale anche nel campionato italiano e l'anno d'esperienza ha convinto la Juventus ad investire una cifra importante su di lui. Come riporta "La Gazzetta dello Sport", la società bianconera ha limato tutti i dettagli nel weekend cedendo sul prezzo ed accontentando il Valencia, ma ha ottenuto una rateizzazione in tre annate. Cancelo verrà dunque pagato quaranta milioni di euro, con la prima rata attorno ai diciassette milioni, mentre il resto verrà dilazionato in altre due rate, presumibilmente da tredici e dieci milioni di euro. Raggiunto anche l'accordo con il calciatore, che percepirà circa tre milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni.

Il giocatore ex Inter è attualmente in vacanza in Messico, ma aspetta solo la chiamata proveniente dalla Continassa per tornare in Italia. Il telefono dovrebbe squillare in questi giorni e le visite mediche dovrebbero svolgersi già mercoledì pomeriggio, giorno in cui dovrebbe arrivare anche l'ufficialità dell'accordo. Riempito dunque il vuoto lasciato da Asamoah in difesa, la Juventus si concentrerà sulla cessione degli esuberi (Mandragora, Audero e Cerri i prossimi in partenza da Torino) prima di rituffarsi nel calciomercato alla ricerca di qualche profilo interessante e che possa garantire alla squadra più qualità .