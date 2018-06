Serie A- La Juventus tra vari nomi di mercato

La Juventus sta lavorando con la propria coppia mercato, formata da Marotta e Paratici, per mettere insieme una rosa competitiva per Massimiliano Allegri. Ci sono varie trattative su cui i Bianconeri stanno lavorando. In uscita, occhio al nome di Daniele Rugani. Il difensore centrale, nel giro della Nazionale azzurra di Mancini, sarebbe nel mirino del nuovo Chelsea di Sarri come rinforzo di alta qualità per la retrovia dei Blues. Occhio alla situazione legata a Benatia, il quale piace molto al Marsiglia, dove ritroverebbe il suo " mentore" Garcia.

Qualora dovesse uscire il marocchino, la Vecchia Signora starebbe monitorando la situazione legata a Diego Godin. Il difensore centrale, pilastro della Nazione dell' Uruguay, piace da tempi non sospetti a Marotta che avrebbe voluto già portarlo a Torino qualche anno fa. Godin è un difensore forte e fisico (che con il neo capitano Chiellini formerebbero una linea di centrali difficile da superare), ha un ottimo colpo di testa (basti pensare al gol che ci estromise da Brasile 2014). Ha un difetto non trascurabile, quello della sua età "avanzata" ( il giocatore ha 33 anni). A quel punto, i tifosi preferiscono il nome del giovane difensore De Ligt, che non è ancora escluso dai possibili candidati alla difesa futura della Juventus. A livello di costo, Godin è più accessibile, in quanto servono 30 milioni di euro, mentre per l' olandese almeno 40.

Sul fronte attacco, le piste che portano a Morata e Icardi non sono totalmente chiuse. Il primo potrebbe arrivare, stando alle prime voci che circolano, in prestito con obbligo di riscatto l' anno prossimo. Sul secondo, il suo arrivo ruota intorno al futuro di Higuain. Oggi dall' Inghilterra, precisamente dalle colonne del Daily Mirror, danno per chiusa la trattativa tra la Juve e il giovane attaccante francese dello United Martial. Accordo tra Madama e i Red Devils sulla cifra di 90 milioni di euro e i dirigenti bianconeri starebbero già trattando con il giocatore. In attesa di questi colpi e idee, ricordiamo che Mercoledì, dopo l' arrivo di Emre Can, arriva Cancelo dal Valencia per visite e firma sul contratto quinquennale. Marotta è attivo e la Juve sta lavorando, pronta per la nuova stagione.