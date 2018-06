Milan, sentenza UEFA domani o mercoledì

Prosegue l'attesa del Milan per per il verdetto della Camera giudicante della UEFA dopo la doppia bocciatura del Settlement Agreement. Una sentenza che potrebbe escludere il club di via Aldo Rossi dalle competizioni europee per almeno un anno e una multa di 30 milioni di euro. (il rientro nelle coppe potrebbe essere vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi economici ndr). L'attesa era attesa già la scorsa settimana, ma lo slittamento sarebbe un normale iter dell’organo europeo legato alla stesura delle motivazioni. Generalmente, come hanno ricordato i colleghi dell'Ansa, le squadre vengono avvertite qualche ora prima prima che la UEFA stili il comunicato ufficiale.

Dal club di via Aldo Rossi filtra pessimismo, ma è già pronto il ricorso al Tas di Losanna. La Camera giudicante, molto probabilmente, emetterà il provvedimento domani o mercoledì. Secondo Sky Sport questo ritardo non avrebbe a che fare con le trattative sulla cessione societaria che nel frattempo vola, difatti Mister Li sta trattando con Commisso ad oltranza per chiudere il prima possibile. Il magnate italo-americano vuole subito la maggioranza del Milan ed avrebbe intenzione di iniettare circa 150 milioni di euro.

Presto il Diavolo potrebbe avere un nuovo proprietario.Questo potrebbe essere molto importante per il rilancio del club, soprattutto per quanto riguarda la chiarezza sulla proprietà quello che ha sempre l’Uefa al Milan. che non si fida di Li e neanche di Elliot in quanto fondo speculativo.

Una cosa è certa; l'agonia dei tifosi del Milan si prolunga.