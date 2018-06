Roma, ecco Javier Pastore: grande soddisfazione per l'arrivo dell'argentino

Javier Pastore è arrivato in Italia. Nella serata di oggi, l'argentino ormai ex Paris Saint-Germain è atterrato all'aeroporto di "Ciampino", accolto da un nutrito gruppo di calorosi tifosi giallorossi. Dopo l'esperienza a Palermo, Pastore torna finalmente in Italia, pronto a vestire la maglia di una Roma che l'ha cercato con insistenza anche quando le possibilità di instaurare una trattativa erano prossime allo zero. Dal 2011 lontano dall'Italia, el flaco torna nel Belpaese con la voglia di rimettersi di nuovo in gioco a ventinove anni, sperando di cancellare un'ultimo periodo poco felice sotto la tour Eiffel.

Trequartista naturale, il calciatore di Cordòba potrebbe essere utilizzato sia nella zona centrale del rettangolo di gioco, occupando la posizione dell'ormai interista Radja Nainggolan, o alzando il proprio raggio d'azione occupando proprio la trequarti, in una sorta di 3-4-2-1. Molto più suggestivo un suo impiego nel 4-3-3 tanto caro a Di Francesco, fungendo da "finto esterno" come è stato spesso impiegato Gerson. Le prestazioni del brasiliano non sono state perfette in quella posizione, ma l'esperienza di Pastore sicuramente lo renderà più pericoloso.

Appena arrivato, el flaco ha subito mostrato un grande interesse, dimostrandosi felice di abbracciare il progetto Roma. Forte di una lunga esperienza con la casacca del Paris Saint-Germain, Javier Pastore darà sicuramente mano ai voglioso calciatori della Roma.