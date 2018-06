Inter, ufficiale l'arrivo di Nainggolan

<br />

Ultimata la trattativa, svolte le visite mediche e depositati i documenti. C'era davvero tutto, per poter dire che "Radja Nainggolan è un giocatore dell'Inter" mancava soltanto l'annuncio. È arrivato su tutti i social ufficiali del club nerazzurro proprio in mattinata il tanto atteso comunicato. Con tanto di nuovo hashtag per l'occasione: #WelcomeNinja.

Come ben sappiamo, il giocatore arriva dalla Roma portando in dote con sè alcune grandi stagioni in Serie A. La cifra totale dell'affare è di circa 22 milioni di euro, più i cartellini del giovane Nicolò Zaniolo e di Davide Santon. La valutazione totale è dunque fra i 30 ed i 35 milioni di euro per il cartellino del belga, che ha firmato un contratto quadriennale.

Un affare fortemente voluto da tutte le parti in causa, che ha permesso alla Lupa di togliersi da dosso in maniera definitiva i propri problemi con l'UEFA, ha permesso a Luciano Spalletti di riabbracciare uno dei propri più grandi pupilli ed ha permesso al centrocampista di effettuare un salto importante, entrando in una squadra con ambizioni evidenti almeno tanto quanto le sue. Chissà che non riuscirà, in questo modo, a riconquistare anche il posto in Nazionale...