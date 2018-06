Milan, Commisso: possibile la fumata bianca già in serata!

Sono ore caldissime per il Milan a livello societario: già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca per l’acquisto del club rossonero da parte di Rocco Commisso. Come hanno sottolineaoo i colleghi di Sky Sport, questa mattina (ore americane ndr), l' imprenditore italiano di origini calabresi, ma naturalizzato statunitense e nel mondo dell’imprenditoria televisiva e non solo, avrebbe ricevuto la telefonata del via libera per chiudere l'operazione che, sempre per l'emittente satellitare, è nata in gran segreto da circa 40/45 giorni.

L'epilogo positivo sembra essere dietro l'angolo,con una possibile fumata bianca addirittura nelle prossime ore con Commisso che inizierebbe le pratiche di cessione del club rossonero. In questo momento, si trova nel suo ufficio a New York, ma nel momento in cui si chiuderà si sposterebbe negli uffici di Goldman Sachs a Wall Street. La prima mossa dell'imprenditore sarebbe la restituzione dei 32 milioni di euro anticipati dal fondo Elliott per coprire l'ultima tranche di aumento di capitale.

L’uomo di Golden Sachs punta ad avere subito il 100% del club rossonero, ma, secondo le ultime indiscrezioni, Commisso rileverà l’80% della società e Yonghong Li che manterrebbe il restante 20% Comunque sarebbe il primo imprenditore statunitense nato e cresciuto in Italia a diventare proprietario di un club di Serie A. L'Italo americano vuole chiudere al più presto in quanto vuole evitare aste e che i concorrenti nell’acquisizione del club possano rilanciare.