Messico - Svezia in diretta, LIVE Mondiale Russia 2018 (16:00)

Si gioca al Central Stadium di Yekaterinburg, calcio d'inizio alle ore 16:00.

Svezia che si dispone con un 4-4-2. Olsen in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Lustig, Lindelof, Granqvist, ed Augustinsson. Ekdal e Larsson guardiani di centrocampo, Forsberg e Claesson ad agire sulle corsie. Davanti, tandem Berg - Toivonen.

Andersson ha caricato la squadra nella classica conferenza stampa della vigilia: "Abbiamo tenuto testa ai campioni in carica fino alla fine, dobbiamo essere fiduciosi e credere in noi stessi. Entreremo in campo convinti di poter ottenere il massimo; siamo mentalmente forti, e crediamo in quello che facciamo.

SVEZIA: La sconfitta contro la Germania complica i piani degli scandinavi, costretti a vincere per continuare a sognare. Di fronte il Messico, vittorioso nelle prime due giornate, e qualificato matematicamente con due risultati su tre. C'è da lottare, pronto l'elmetto.

Fonte: Svensk Fotboll/ Facebook.

Messico che non dovrebbe cambiare uomini rispetto alla vittoria con la Korea. Confermato Alvarez a destra nei quattro di difesa; Salcedo, Moreno, e Gallardo gli altri tre che compongono la muraglia a difesa di Ochoa. Herrera e Guardado frangiflutti di centrocampo, Vela dietro Hernandez con Layun e Lozano esterni.

Nella classica conferenza stampa pre-match, Osorio spende parole al miele verso gli avversari, ma striglia i suoi e detta direttive importanti. "La Svezia è un'ottima squadra, composta da giocatori importanti in ogni reparto. Loro devono vincere, ma noi non snatureremo il nostro gioco." Hernandez, presente in sala stampa, ha voluto ringraziare il mister: "Sono grato a lui, ho piena fiducia in lui. Abbiamo un grande gruppo e vogliamo superare i limiti, è questo quello per cui abbiamo lavorato.

MESSICO: La compagine centroamericana continua a vincere ed a convincere, ma non è ancora sicura del passaggio del turno. Serve almeno un punto per dormire sonni tranquilli, una sconfitta potrebbe far riapparire gli scheletri nell'armadio. Dalla vena realizzativa di Hernandez, all'estro di Lozano, passando per la pulizia di Moreno. C'è bisogno di far combaciare i pezzi per volare agli ottavi.

Fonte: Seleccion Nacional de Mexico/ Facebook.

Sono 9 i precedenti totali tra le due nazionali, uno solo ai mondiali. Dobbiamo riavvolgere il nastro sino al 1958, mondiale disputato in Svezia. I padroni di casa - inseriti nel gruppo C - esordirono contro il Messico; roboante 3-0 firmato Simonsson - doppietta - e Liedholm.

Arbitra Nestor Pitana (ARG), coadiuvato da Maidana (ARG) e Belatti (ARG). Quarto uomo il signor Cunha (URU), assistente di riserva Espinosa (URU). VAR (Video Assistant Referee) Vigliano (ARG), AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Vargas (BOL), AVAR 2 Astroza (CHI), AVAR 3 Sampaio (BRA).