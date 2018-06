Genoa: Criscito out due mesi, preso Sandro. In attacco chiesto Cerri alla Juventus

Prima tegola per il Genoa di Ballardini. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale rossoblu, il difensore ex Zenit San Pietroburgo ha riportato una frattura scomposta al del quinto dito del piede sinistro, incidente che lo ha costretto ad un'operazione-lampo e ad uno stop di due mesi. Sempre in difesa, potrebbe partire Armando Izzo. Il centrale difensivo ex Avellino è fortemente voluto dal Sassuolo, che pare aver superato l'interesse del West Ham. Con Ferrari prossimo a partire ed Acerbi vicino alla Lazio, i neroverdi potranno affondare il colpo per Izzo.

A centrocampo pare tutto fatto per Sandro, calciatore ex Tottenham reduce dall'esperienza al Benevento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale della zona mediana del campo è vicinissimo a trasferirsi al Genoa, con la società ligure pronta a sborsare una cifra intorno ai due milioni e mezzo. Oltre a Sandro, un altro colpo in mediana sarebbe quello di Andrea Bertolacci, di proprietà del Milan ma esploso calcisticamente proprio con la casacca del Genoa. Il club rossonero ha ormai scelto di lasciar partire il proprio tesserato, ben felice di tornare sotto la Lanterna.

Intervistato in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli, il dirigente del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato dell'interessamento per il difensore del Napoli Lorenzo Tonelli: "Aspettiamo come andrà a finire con Izzo ed abbiamo preso anche Criscito. Siamo in attesa. Su Younes aspettiamo che tipo di posizione prenderà il Napoli su questo calciatore. Perin è andato alla Juve perché si è mossa prima di tutti e con decisione". Younes potrebbe dunque arricchire il parco attaccanti dei liguri, anche se nelle ultime ore si sta profilando l'idea Alberto Cerri, calciatore in uscita dalla Juventus. La dirigenza vorrebbe cederlo, il prestito per crescere ancora potrebbe essere una soluzione.