L'Inter va in fascia: Politano è sempre più vicino

Dopo l'ultimo arrivo che porta il nome di Radja Nainggolan, Ausilio vuole regalare un nuovo innesto a Spalletti: i soliti nomi, ovvero quelli di Malcom e di Dembelé, sono stati accantonati nelle ultime ore a favore di quello di Matteo Politano. L'Inter nelle ultime ore ha messo lo sprint e sta provando a chiudere per l'esterno d'attacco del Sassuolo, che a Gennaio era stato vicino al Napoli salvo poi veder sfumare tutto per la mancata intesa. Intesa che l'Inter aveva già trovato con il giocatore nella sessione invernale di mercato, ma non aveva chiuso la trattativa per motivi economici che non permettevano ai nerazzurri di spendere così tanti soldi subito. La richiesta del Sassuolo era ed è rimasta di 30 milioni, e l'Inter è molto vicina a soddisfare le richieste di Carnevali e Squinzi: la formula è quella di un prestito oneroso di 5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 20, con l'inserimento nella trattativa dei giovani Zappa e Merola.

Il Sassuolo sembra intenzionato ad accettare l'offerta dell'Inter che sistemerebbe il discorso plusvalenze con la cessione a titolo definitivo dei due giovani della primavera in neroverde e, soprattutto con questa formula, permetterebbe l'inserimento di Politano nella lista UEFA perché non rientrerebbe nei costi da sottoporre alla lente del FFP. In nerazzurro, sempre legato a questa trattativa, tornerebbe poi il giovane terzino Zappa che Spalletti userà e inserirà nella lista come giovane prodotto nel vivaio nerazzurro.

La trattativa Politano va spedita verso la chiusura, che l'Inter conta di ottenere entro la fine di Giugno, ma tutto ciò non escluderebbe l'arrivo in nerazzurro di Malcom: Spalletti ha infatti richiesto due esterni d'attacco, con il brasiliano che può arrivare solo con l'obbligo di riscatto. In caso di doppio arrivo sulla fascia destra, non è da escludere la cessione di uno tra Candreva e Karamoh, con il secondo che è stato offerto allo Sporting in cambio di William Carvalho.