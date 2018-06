Tifosi bianconeri, ecco il terzo colpo della calda estate juventina! Ha appena firmato, dopo Perin e Emre Can, Joao Cancelo. Contratto che lo legherà alla Juventus fino al 30 Giugno 2023 a 3 milioni a stagione. Il giocatore ex Valencia era arrivato ieri, in tarda serata, a Torino, dove era stato accolto da qualche tifoso, con cui ha fatto selfie. Stamane, alle 9:30 circa, è arrivato al J-Medical per le visite di rito, accolto anche qui festosamente da una cinquantina di tifosi. Ora ha firmato il contratto nella sede della Continassa ed è il nuovo terzino dei bianconero.

Nato in Portogallo, cresciuto nel vivaio del Benfica, con cui debutta. Passa al Valencia dove inizia a giocare con continuità con 90 presenze in 3 stagioni in Spagna.In Serie A ha giocato, in prestito, l' anno scorso con la maglia dell' Inter. Difensore nel giro della Nazionale Lusitana, convocato solo per la lista del pre- mondiale. Giocatore veloce e tecnico, con buona propensione al cross, a cui unisce eleganza, tratto molto importante dei suoi piedi.

Ecco il comunicato apparso sul sito della Juve, dal titolo accordo con il Valencia per acquisizione a titolo definitivo del calciatore Joao Pedro Cancelo: " Juventus Football Club S.p.A comunica di aver perfezionato l' accordo con la società Valencia a titolo definitivo di Cancelo, a fronte di un corrispettivo di 40,4 milioni pagabili in tre esercizi. Gli effetti economici e patrimoniali di tale acquisizione avranno effetto a decorrere dalla stagione sportiva 2018/2019. Juventus ha sottoscritto contratto quinquennale con il giocatore." #welcometoJu Joao.