Il Napoli stringe per Meret. In dirittura d'arrivo l'affare Lainer

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa da consegnare a Carlo Ancelotti, più completa possibile in vista della partenza per il ritiro Dimaro, cittadina del Trentino diventata ormai un'habituè dell'estate partenopea. Giuntoli e De Laurentiis lavorano, ed entro il fine settimana sono previsti importanti sviluppi circa trattative imbastite nel corso delle settimane scorse.

PARCO PORTIERI - Gli azzurri hanno tutta l'intenzione di chiudere in tempi brevi l'acquisto di Alex Meret. Dopo la partenza di Pepe Reina, il club campano sta ancora cercando un primo portiere per la prossima stagione. Il giovane dell’Udinese - titolare nella SPAL nell’ultima stagione di Serie A - è il prescelto e le trattative tra i due club proseguono. Gli intoppi legati ai bonus sembrano essere superati, ed il Napoli è pronto a sborsare i 25 milioni più 10 di bonus richiesti dall'Udinese. Nell'affare, sembrerebbe entrarci anche il greco Orestis Karnezis, che quindi andrebbe ad occupare la slot del 'dodicesimo' per poter fare quindi da chiocia al compagno più giovane. Positività intorno a questa operazione, in giornata attesi ulteriori sviluppi

LAINER AD UN PASSO - Il Napoli punta a rinforzarsi anche sull’esterno. Il prescelto è Stefan Lainer, terzino classe 1992 dell’RB Salisburgo. Sul piatto delle trattative, ecco 12 milioni di euro, offerta che soddisfa pienamente gli austriaci. Per il giocatore è invece pronto un contratto di 5 anni. Nelle prossime ore potrebbe anche esserci la fumata bianca, così da poter definitivamente sistemare il ruolo di terzino destro, con Lainer ed Hysaj che offrono ottime garanzie ad Ancelotti.

OPERAZIONI IN MEDIANA - Jorginho è ad un passo dal Manchester City. I Citizens stanno lavorando per limare i dettagli con il Napoli. Il club azzurro incasserà circa 50 milioni di euro. Il regista italo-brasiliano sta aspettando una chiamata per legarsi ufficialmente alla squadra di Pep Guardiola. Con Fabian Ruiz nuovo innesto nel motore, Giuntoli lavora al colpo Stanislav Lobotka. Lo slovacco ha già detto 'si', ma il Celta Vigo non vuole fare sconti e chiede in cambio il pagamento dell'intera clausola. Sullo sfondo, resta sempre caldo il profilo di Jean Michael Seri.