Napoli, rinnovo per Raul Albiol

Dopo aver risolto la questione portiere, avendo trovato l'accordo con l'Udinese per gli ingaggi di Alex Meret ed Orestis Karnezis, il Napoli non si ferma. E' trapelata la notizia che è molto vicina la firma sul contratto per il rinnovo di Raul Albiol. L'ex difensore del Real Madrid ha sottoscritto il rinnovo di un prolungamento di un anno di contratto: eliminata la clausola rescissoria di 6 milioni di euro. Si tratta di una buona mossa, con Guntoli e De Laurentiis bravi a convincere il difensore, il quale nelle scorse settimane ha vacillato circa una sua permanenza in Italia.

Nei giorni scorsi ci aveva concretamente provato il Villarreal (club che gioca a poca distanza dalla sua città di origine, Vilamarxant) ad acquisire le prestazioni sportive del forte centrale iberico: affondo però arginato dal dietrofront dello stesso calciatore classe 1985, invitato a più riprese a restare a Napoli, sia dalla società che dal nuovo allenatore.Il suo nome è stato accostato anche al Chelsea, con Maurizio Sarri - che ancora deve insiedarsi ufficialmente sulla panchina dei Blues - che lo aveva espressamente richiesto, voluto con sè non appena avesse avuto inizio la sua nuova avventura british.

Lo spagnolo dirigerà ancora la difesa azzurra in coppia con Kalidou Koulibaly, altro pezzo pregiato dei partenopei, di cui non intendono disfarsi. Giunto al Napoli nel luglio del 2013, quando ad allenare i campani era Rafa Benitez, Albiol tenterà di coronare il sogno, suo e quello di tutti i napoletani, cioè quello di vincere lo Scudetto, che manca da tanto nel capoluogo campano. Ora, che tutto pare fatto, si resta in attesa del solito tweet dirigenziale per ufficializzare il tutto. Probabile che in rapida successione, da qui alle prossime ore, arriveranno i due 'cinguetii' di DeLa, gli acquisti di Meret e Karnezis, e la permanenza di Albiol, sempre più uno dei cardini della rosa napoletana.