SPAL: dal Torino arriva Milinkovic-Savic, si stringe per Maggiore

La SPAL fa sul serio per Milinkovic-Savic. No, non si tratta del fortissimo serbo in forza alla Lazio ma del fratello, Vanja, portiere del Torino abile a battere anche le punizioni. Nonostante lo scarso minutaggio, l'estremo difensore serbo ha fatto vedere davvero delle ottime cose, attirando le attenzioni degli estensi di Semplici. Assieme a Gomis, Savic potrebbe crescere tranquillamente, giocando anche molte partite. Sky Sport annuncia che le due formazioni - SPAL e Torino - hanno trovato l'accordo, ora lo società proverà a fare lo stesso col calciatore.

A breve, Leonardo Semplici potrebbe abbracciare anche un altro calciatore. Si tratta di Giulio Maggiore, centrocampista classe '98 attualmente in forza allo Spezia. Nonostante la giovanissima età, il ragazzo nato calcisticamente proprio nelle giovanili dello Spezia ha già una grandissima esperienza, avendo disputato ben trenta partite con la maglia dei liguri. Un bottino sicuramente importante, che ha attirato sul calciatore le attenzioni di club come Chievo Verona e Genoa. La SPAL vuole però fare sul serio per il centrocampista e nelle prossime ore potrebbe avanzare con decisione una lauta offerta. In attacco, sta per partire Alberto Paloschi: l'attaccante è nel mirino del Bologna, pronto a sostituire il partente Mattia Destro.

Ufficiale, infine, il prestito del giovane dell'Inter Salvatore Esposito: "SPAL 2013 srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società F.C. Internazionale Milano le prestazioni del giovane centrocampista Salvatore Esposito. Esposito, classe 2000 ed originario di Castellammare di Stabia, dopo aver militato nelle giovanili del club nerazzurro, si è trasferito a Ferrara lo scorso gennaio per essere inserito nella formazione Primavera di mister Marcello Cottafava, dove ha collezionato 11 presenze e 2 reti. Nelle ultime gare del campionato di Serie A, è stato convocato in prima squadra biancazzurra".