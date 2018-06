Fiorentina: stretta per Gabriel, l'ultimo nome è Pasalic. Il sogno resta comunque Lafont

La Fiorentina è chiamata a fare un grande mercato. Dopo l’esclusione del Milan dalle coppe, la società gigliata dovrà infatti prepararsi al più presto per affrontare degnamente l’Europa League. Per la porta, si mantiene sempre viva la pista che porterebbe a Gabriel, portiere messosi in luce con la maglia dell’Empoli, nella scorsa stagione. Pantaleo Corvino starebbe lavorando ad un prestito con diritto di riscatto, mantenendo però fluenti contatti con il Bordeaux per Benoit Costil, esperto portiere messosi in luce con la maglia dello Stade Rennais. La terza pista porterebbe al gioiellino del Tolosa Alban Lafont, valutato però quindici milioni dai biancoviola: la dirigenza toscana punta ad un prestito con diritto di riscatto pagabile in varie tranches.

Altro calciatore seguito dalla Fiorentina è Alex Fernandez, trequartista classe ’92 attualmente in forza al Cadice. Il ragazzo Alcala de Henanes viene valutato circa tre milioni, costo della clausola rescissoria. A frenare leggermente la trattativa è la posizione del ragazzo, felice della sua attuale sistemazione di carriera e dunque freno potenziale per il trasferimento. Il trequartista andrebbe a rinforzare un pacchetto di fantasisti tanto caro a Stefano Pioli, che nella scorsa stagione ha inutilmente provato a far esplodere Saponara ed Eysseric, costretto anche a privarsi di thereau causa infortunio.

Molto vicino, invece, Mario Pasalic, calciatore di proprietà del Chelsea con un trascorso anche in Serie A, sponda Milan. Reduce da un’ottima stagione con la casacca dello Spartak Mosca, il centrocampista arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto, operazione che consentirebbe alla viola di valutarne le prestazioni prima di ufficializzarne eventualmente l’ingaggio a fine prestito. Sempre in mediana, non tramonta la pista Soucek, centrocampista dello Slavia Praga lungamente sondato dalla Fiorentina. Più difficile invece la pista che porterebbe a Grassi, il Napoli infatti non ha intenzione di abbassare le proprie pretese. In ottica cessioni, Ante Rebic potrebbe trasferirsi dall’Eintracht Francoforte all’Everton: la Fiorentina è pronta dunque a ricevere il 30% del costo totale dell’operazione.