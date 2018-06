Genoa: si complica la pista Younes, in difesa Lopez per il dopo-Izzo

Il Genoa continua a sondare profili offensivi. Non è una novità infatti che l'attuale tecnico dei grifoni Ballardini voglia rinnovare il pacchetto offensivo, zona del campo in cui alcuni attaccanti non hanno confermato le aspettative. Il primo nome sulla lista del tecnico era quello di Younes, esterno ex Ajax pronto ad accasarsi al Napoli. L'infortunio del ragazzo ha però complicato i piani liguri, con Preziosi costretto ora a valutare altri interpreti. Il profilo di Pinamonti è sempre caldo, l'inserimento del Frosinone potrebbe però far saltare la trattativa: il ragazzo vuole giocare e l'Inter ne è consapevole, la Ciociaria sarebbe un posto ideale per esplodere definitivamente.

In uscita, tiene banco il caspo-Lapadula. L'attaccante ex Milan e Pescara non ha mai goduto della stima del tecnico, che gli ha spesso preferito Galabinov o addirittura Pandev nel ruolo di prima punta. Il presidente Preziosi non vuole però lasciar partire il calciatore, condizione che costringerà Ballardini a cambiare in corsa i propri piani. Per contro, Lapadula potrebbe seriamente cambiare rotta dopo una stagione complicata, la scorsa, in cui gli infortuni gli hanno spesso impedito di esplodere. La concorrenza del promettente Piatek costringerà Lapadula a raddoppiare il numero di reti, per la gioia di una rosa vogliosa di entrare nel calcio che conta dopo anni altalenanti.

Nel pacchetto difensivo, il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Armando Izzo, difensore ex Avellino fortemente voluto dal Sassuolo di Roberto De Zerbi e dal West Ham. Per sostituirlo, piace sempre Lisandro Lopez del Benfica, centrale con un trascorso in Italia, sponda Inter. Prima di avanzare offerte, il Genoa vorrà però valutare prima con il Benfica l'effettiva disponibilità lusitana alla cessione.