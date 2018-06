Milan, Commisso attende il sì di Yonghong Li!

In questa giornata sono arrivate importante novità in merito alla questione societaria: dopo la brusca frenata dei giorni scorsi, la trattativa tra Rocco Commisso e Yonghong Li sta andando avanti e nelle ultime ore è tornato in pole per acquistare la maggioranza del Milan.

Commisso sta attendo il sì di Yonghong Li per la nuova offerta. Il patron cinese sembrerebbe d'accordo ad accettare, ma il condizionale è d'obbligo visto i precedenti. I colleghi di Sky Sport hanno sottolineato che la famiglia Ricketts e Stephen Ross sembrano indietro e il magnate cinese le sta tenendo vive per poter alzare il prezzo.

Alcune fonti dicono che Yonghong li abbia già trovato i 32 milioni di euro da restituire ad Elliott e non sarebbe del tutto convinto dell'offerta visto che oltre al rimborso del debito con il fondo americano, vorrebbe il 30% del pacchetto azionario del club e una somma di denaro per iniziare a rientrare, ma l'imprenditore italo americano pensa che sia soltanto un gioco al rialzo. Intanto Commisso sta già lavorando alla difesa per il TAS di Losanna dopo che l’Uefa ha deciso di escludere il Milan dall'Europa League ed ha già fatto sapere di voler presentarsi lì personalmente.

Inoltre Commisso metterà a disposizioni risorse importanti anche per il mercato. Il patron dei Cosmos non molla la presa, ha grande voglia di entrare nel club rossonero.

Nei prossimi giorni potremmo avere finalmente l’accordo finale, per il bene del Milan e dei suoi tifosi.