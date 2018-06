Parma - Freme il mercato: tante trattative sul tavolo dei Ducali

Il Parma vuole arrivare pronto al calcio d'inizio della Serie A 2018/19. Dopo la promozione diretta, i ducali stanno infatti rivoluzionando la rosa, con il ds Faggiano pronto a piazzare tantissimi colpi sia in entrata che in uscita. Partendo dalla porta, il nome caldo è quello di Marco Sportiello, che con la Fiorentina sembra lontano dal trovare un accordo. Il portiere di proprietà dell'Atalanta porterebbe voglia di rivalsa dopo una stagione altalenante in maglia viola, condita da buone parate e qualche errore di troppo. Sondati anche Audero e Sepe, che convincono meno per diversi motivi: il giovane di proprietà della Juventus è ancora acerbo, il ragazzo ex Empoli ha pochissimi minuti alle spalle.

In difesa è ormai prossima alla fumata bianca la trattativa con l'Inter per Federico Dimarco, terzino sinistro ex Empoli che con il Sion ha fatto vedere tutto sommato buone cose nonostante lo scarso minutaggio. La trattativa, conclusasi ieri sera sul tardi, prevede un prestito secco del ragazzo, che andrà a migliorare proprio al Parma consentendo una plusvalenza all'Inter. Per la mediana è vicinissimo il ritorno del "figliol prodigo" Luca Cigarini, che ha vestito la maglia ducale dal 2005 al 2008, agli esordi della carriera. Mediano di esperienza, l'ex Cagliari darebbe una grande mano al Parma, che riabbraccerebbe così un atleta ben felice di dare il proprio contributo alla causa-salvezza.

Fitti contatti di mercato anche con il Napoli. Il ds Faggiano vuole infatti trattenere ancora Roberto Insigne ed Amato Ciciretti, prospetti offensivi che hanno dato il loro contributo in Lega B. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i due esterni sono molto graditi a D'Aversa, che potrebbe sfruttare la loro voglia di emergere per tentare la salvezza. Il Napoli ha però cambiato tecnico, come si sa, e molto probabilmente Carlo Ancelotti vorrà valutare i due ragazzi a Dimaro prima di dare il proprio ok alla trattativa.