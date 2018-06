Chievo Verona: Jallow verso la Salernitana, nel mirino Rohden e Bartolomei

Mentre la dirigenza sta vivendo attimi difficili per la questione plusalvenze, continua senza sosta il mercato del Chievo Verona, con il tecnico Lorenzo D'Anna pronto a plasmare una rosa competitiva e forte in vista della prossima stagione. Il primo nome sulla lista dei gialloblu è quello di Marcus Rohden, centrocampista svedese attualmente in forza al Crotone. Esterno destro naturale, il classe '91 ha anche giocato da centrocampista centrale, confermando una duttilità tattica non comune. D'Anna avrebbe dato l'ok alla trattativa, ora toccherà alla dirigenza avanzare una proposta convincente.

Fari puntati anche su Paolo Bartolomei, centrocampista del Cittadella che tanto ha fatto bene nella scorsa stagione, puntellando la propria annata sportiva con reti davvero spettacolari. Ormai pronto per un grande palcoscenico, il ragazzo avrebbe la possibilità di confrontarsi con le big del nostro calcio, condizione che lo spingerà sicuramente a convincere il Cittadella a cederlo. In difesa è caldo invece il nome di Federico Peluso, convinto a cambiare aria dopo l'altalenante annata con il Sassuolo. L'esterno ex Juve ed Atalanta potrebbe sposare un altro progetto, andando magari a sostituire il partente Gobbi proprio a Verona.

In ottica cessioni, si complica la pista che avrebbe dovuto portare Lucas Castro, duttile centrocampista fortemente voluto da Rolando Maran. Esterno ai tempi del Catania, Castro s'è ormai adattato a fare la mezz'ala, condizione che ha spinto il suo mentore Maran a portarselo in rossoblu. Il Chievo Verona non vuole fare sconti sul cartellino, l'inserimento di Ionita non soddisfa la dirigenza veronese. Per ora si assiste ad una fase di stallo, le trattativa è però tutt'altro che chiusa. Definita invece la cessione di Lamin Jallow alla Salernitana, attaccante che sempre in Serie B ed al Cesena ha disputato un'ottima stagione. La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto.