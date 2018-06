Politano è un nuovo giocatore dell'Inter: prestito con diritto di riscatto

Nuovo rinforzo per Luciano Spalletti. Matteo Politano è un nuovo giocatore dell'Inter, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo per una cifra complessiva di 20 milioni di euro. Un'opzione in più per gli esterni nerazzurri che nella scorsa stagione non sono stati in grado di garantire una rotazione adeguata alle spalle del duo Candreva-Perisic. Interessante capire nel prossimo campionato in quale ruolo e dentro quale sistema di gioco Spalletti sceglierà di impiegare Politano.

Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito dell'Inter che ufficializza l'affare: "Matteo Politano è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'attaccante italiano si trasferisce al Club nerazzurro a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione.

Mancino e brevilineo, rapidissimo, dotato di ottima tecnica individuale, duttile (è in grado di giocare su entrambe le corsie laterali e di svariare su tutto il fronte offensivo) e abile anche sui calci piazzati, Matteo Politano rappresenta ora un'affilata freccia in più a disposizione dell'arco di Luciano Spalletti e della squadra nerazzurra. #WelcomeMatteo: in bocca al lupo per la tua nuova esperienza con l'Inter!".

Politano va a completare i nomi in entrata in casa Inter, aggiungendosi a quelli già annunciati di Asamoah, De Vrij, Lautaro Martinez e Nainggolan. Ausilio però potrebbe non fermarsi qui, pronto a regalare a Spalletti una rosa ancora più competitiva di quella della scorsa stagione, con la voglia di disputare una Champions League importante e un campionato da assoluti protagonisti.