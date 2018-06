Torino: in difesa piace Samir, Barreca verso il Monaco

Il Torino piomba su Samir. Per rinforzare un pacchetto arretrato ancora in fase di costruzioni, Walter Mazzarri avrebbe chiesto il possente centrale dell'Udinese, reduce da un'ottima stagione con la casacca friulana. Adattabile sia in una difesa a tre che in una linea a quattro, il classe '94 potrebbe anche tamponare l'eventuale mancanza di un esterno difensivo di ruolo, condizione che attualmente sembra interessare il Torino, privo di Ansaldi causa Mondiali e non più vicinissimo a Bruno Peres. Piace anche Aleesami, voluto da mezza Serie A per le buone prestazione viste a Palermo. Un pensierino anche per Izzo, vicino però al Sassuolo.

In ottica cessioni, è quasi tutto fatto per l'addio di Mirko Valdifiori, mediano ex Empoli e Napoli vicinissimo alla SPAL. Il centrocampista arriverà a titolo definitivo, concludendo una parentesi affatto positiva sotto la Mole Antonelliana. Siamo ai dettagli anche per il trasferimento di Antonio Barreca al Monaco, club ricco di milioni dopo l'ennesima cessione eccellente di Fabinho. I monegaschi hanno ingolosito Urbano Cairo con un tesoretto di dieci milioni di euro, offerta non irresistibile per un calciatore che però non è visto da Walter Mazzarri.

Ufficiale, infine, l'addio di Danilo Avelar al Corinthians: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto allo Sport Club Corinthians Paulista, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Danilo Avelar. Il giocatore era già stato ufficializzato dal club brasiliano, e già nella giornata di ieri si è presentato in conferenza stampa davanti ai nuovi tifosi" si legge sul sito ufficiale granata, con l'esterno che si allontana così dall'Italia dopo l'esperienza poco fortunata al Torino nonostante le buone cose viste con la casacca del Cagliari.