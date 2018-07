Sassuolo: tempo di ufficialità in casa neroverde

Dopo il doloroso addio di Matteo Politano, ufficializzato dall'Inter, il Sassuolo abbraccia Jens Odgaard, classe '99 messosi in evidenza con la Primavera nerazzurra: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: ODGAARD Jens ('99, attaccante): acquisito a titolo definitivo con diritto di riacquisto da parte di F.C. Internazionale". Un annuncio che dà dunque inizio ad un'annata interessante, per Odgaard, che al Sassuolo dovrà dimostrare tutto il suo talento e confermare quanto visto in Primavera.

In difesa, Roberto De Zerbi potrà abbracciare il giovane Sernicola e cominciare a lavorare anche con Mauricio Lemos, che nella scorsa stagione ha dato un buon contributo per il raggiungimento della salvezza. Sernicola, che arriva dalla Ternana, potrebbe però finire in prestito in Lega B vista la giovanissima età. Lemos sarà invece un punto fermo della difesa neroverde, un calciatore che dovrà molto probabilmente sostituire il partente Acerbi: la Lazio è ormai pronta all'affondo, con l'ex Milan prossimo all'addio.

Sembra tutto fatto, poi, per lo scambio tra Sassuolo e Bologna, operazione di mercato che porterà Falcinelli e Di Francesco a scambiarsi le maglie. Di Francesco andrà a sostituire Politano per ruolo e caratteristiche tecniche, bisognerà capire come De Zerbi cercherà di non far sentire la mancanza di uno come Falcinelli, attaccante duttile e molto guizzante in area. Ufficializzate intanto le date per le amichevoli estive: il 17 luglio si giocherà contro la Selezione Wipptal, quattro giorni dopo toccherà al Real Vicenza. Infine, il 25 luglio, sarà la volta dell'FC Sudtirol. Tutte e tre le amichevoli verranno giocate alle 18.