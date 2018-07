Cagliari: ufficiale Castro, Capuano nel mirino di Benevento e Frosinone

"Il Cagliari Calcio annuncia l’acquisto a titolo definitivo dal Chievo Verona delle prestazioni sportive di Lucas Nahuel Castro, che ha firmato un contatto con il club rossoblù sino al 2021. Oltre a un rendimento costante, nella sua esperienza italiana Castro ha mostrato una notevole duttilità tattica: interno di centrocampo, ha ricoperto in realtà tutti i ruoli della mediana, facendo all’occorrenza anche il trequartista e l’esterno avanzato. Calciatore esperto, perfettamente a conoscenza dei meccanismi del calcio italiano, Castro è pronto ora a mettere al servizio del Cagliari le sue tante qualità. ¡Bienvenido a Cerdeña, Lucas!” .

Ecco uno stralcio del comunicato ufficiale dell'arrivo di Lucas Castro a Cagliari. Dopo una lunghissima trattativa con il Chievo Verona, finalmente i rossoblu abbracciano il centrocampista, fortemente voluto dal nuovo tecnico sardo Rolando Maran, suo grande ammiratore fin dai tempi di Catania. A centrocampo, piace e non poco Manuel Locatelli, centrocampista del Milan che ha fatto vedere delle ottime cose in rossonero. La società meneghina non vorrebbe privarsi del ragazzo, motivo che sta spingendo i sardi a sondare anche altre piste: la prima è quella che porterebbe allo svedese Albin Ekdal, centrocampista dell'Amburgo attualmente impegnato con la propria Nazionale a Russia 2018. Piace anche Nandez, classe '95 in forza al Boca Juniors.

Secondo quanto riportato in esclusiva da TuttoB, Marco Capuano è prossimo a partire. Su di lui è forte la pressione di Benevento e Frosinone, formazioni vogliose di salire in A dopo un anno di Purgatorio. Reduce da una positiva annata a Crotone, Capuano può dare un grande contributo in termini di esperienza, andando ad arricchire la rosa che sceglierà di scommettere su di lui. Molto forte, infine, il pressing del Cagliari su Kouame, attaccante del Cittadella che martedì potrebbe approdare in Sardegna.