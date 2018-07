Sampdoria: con l'Udinese si parla di Jankto e Fofana, vicino il portiere Jandrei

Continua il processo di rivoluzione della Sampdoria. Dopo i primi arrivi, il club blucerchiato sta per chiudere anche per il portiere Jandrei, estremo difensore attualmente in forza alla Chapecoense. Classe '93, Jandrei ha fatto vedere buonissime cose in Brasile e potrebbe arrivare a basso costo, andando a coprire la mancanza creatasi con l'addio di Emiliano Viviano. Le due società sono vicine all'accordo, il portiere spinge per trasferirsi in Italia. Vicino anche Antonino La Gumina: l'attaccante del Palermo ha grande richiesta e difficilmente resterà in Serie B coi rosanero. La Sampdoria non vuole però lasciarsi scappare il talento e dunque potrebbe accelerare nelle prossime ore.

Il centro del calciomercato ruota però tutto intorno a due figure, attualmente in forza all'Udinese. Si tratta di Jakub Jankto e Seko Fofana, che dopo la brutta stagione friulana non sono così sicuri di voler restare. Walter Sabatini sta lavorando per regalare un altro gioiellino a Marco Giampaolo, che accoglierebbe così l'ennesimo centrocampista di valore in rosa. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'ambiente ligure, Jankto sarebbe prossimo a vestirsi di blucerchiato, con l'Udinese che riceverà ben quindici milioni di euro. Stessa valutazione ha Seko Fofana, che in bianconero ha davvero fatto bene. La Sampdoria non sembra però essere disposta a sborsare certa cifra e sicuramente cercherà di abbassare il prezzo.

In ottica cessioni, il primo nome che potrebbe abbandonare è quello di Leonardo Capezzi, che con la Sampdoria non ha mai avuto chance di ritagliarsi una maglia da titolare. L'ex Crotone, classe '95, potrebbe dunque approdare in Toscana sponda Empoli, rilanciandosi definitivamente e dimostrando tutto il suo valore. Situazione abbastanza spinosa è quella di Duvan Zapata. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, sul colombiano è forte la pressione dei cinesi del Jiangsu, altra rosa del gruppo Suning. La proposta di ventisette milioni soddisfa la Samp, che avrebbe avallato la trattativa. Per contro, i liguri avrebbero chiesto all'Inter Pinamonti e Vanheusden: i nerazzurri potrebbero cedere i giovani, "aiutando" così i cugini cinesi e migliorando il discorso-fair play finanziario.