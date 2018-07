Brasile - Messico in diretta, LIVE Russia 2018 (16:00)

Si gioca alla Samara Arena, calcio d'inizio ore 16:00.

Solito 4-2-3-1 per il Tri. In porta Ochoa, difesa composta - destra verso sinistra - da Alvarez, Salcedo, Ayala e Gallardo. Guardado ed Herrera in cabina di regina, Vela dietro Hernandez con Lozano e Jimenez ali.

Osorio in conferenza stampa: "Non dobbiamo sederci ed aspettare, i brasiliani sono troppo bravi a far girare palla, non è il piano giusto. Dobbiamo anche attaccare, avere 4-5 giocatori che puntino a offendere."

MESSICO: Per il gioco degli scontri diretti, la pesante sconfitta contro la Svezia stava per vanificare l'ottimo lavoro svolto contro Corea del Sud e Germania. Poco male, la sconfitta di quest'ultima ha consentito al Tri di passare come seconda forza del girone, ma contro il Brasile dei fenomeni non sono ammessi errori.

Classico 4-3-3 per Tite. Alisson in porta, Thiago Silva e Miranda a sua protezione con Fagner e Filipe Luis terzini. Casemiro mediano, Coutinho e Paulinho a sua protezione. Davanti, Neymar e Willian a supporto di Gabriel Jesu.

Tite pre match: "Marcelo non ci sarà, non è al meglio e non può giocare 90 minuti. Puntiamo su Neyamr, che ha giocato davvero bene contro la Svezia. Conosciamo le sue potenzialità, deve aiutarci."

BRASILE: Pareggio contro la Svizzera, poi due vittorie - entrambe 2-0 - contro Costarica e Serbia. Il cammino della Selecao continua spedito, ora l'ostacolo ottavi di finale si chiama Messico. Match non facile, ma la vittoria è obbligatoria. Verso il 6° mondiale.

Sono ben 40 i precedenti totali tra le due nazionali. Comanda il Brasile con 23 vittorie, il Messico ne annovera 10 mentre sono 7 i pareggi. Per quanto riguarda i Mondiali, la Selecao ha un record di 3 vittorie ed un pareggio, con 11 reti siglate e nessuna subita.

Arbitra Gianluca Rocchi (ITA) coadiuvato da Di Liberatore e Tonolini. Quarto uomo il signor Mateu Lahoz (ESP) , assistente di riserva Cebrian (ESP). VAR (Video Assistant Referee) Irrati (ITA), AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Gil (POL), AVAR 2 Astroza (CHI), AVAR 3 Sampaio (BRA).