Cagliari, test turco per Maran

IL MATCH - I giorni passano e, oltre ad attendere la tanto attesa finale mondiale presso lo Stadio Lužniki di Mosca, è iniziato il countdown per l'inizio della nuova Serie A. Le partecipanti al massimo campionato italiano iniziano a prepararsi con ritiri ed amichevoli e non è da meno il Cagliari che, dopo la salvezza raggiunta nelle ultime giornate, si prepara per quella che, almeno sulla carta, dovrebbe essere una stagione tranquilla. Ma prima del classico ritiro ad Aritzo, in provincia di Nuoro, il Cagliari ha programmato un'amichevole contro il Fenerbahçe Spor Kulübü, meglio noto come Fenerbahçe SK, in terra turca, presso lo Stadio Şükrü Saraçoğlu. A renderlo noto al pubblico è stato proprio il club di casa nel proprio sito ufficiale mentre resta sconosciuto l'orario di svolgimento del match estivo.

L'AVVERSARIO - Allenato attualmente dal tecnico Aykut Kocaman, la squadra di Istanbul si presenta come una delle squadre più rinomate della Turchia con un palmares di tutto rispetto: 19 titoli nazionali, 6 coppe di Turchia, 9 supercoppe di Turchia e persino un titolo vinto nella vecchia Coppa dei Balcani, ex competizione riservata esclusivamente ai club proveniente dalla Bulgaria, Albania, Turchia, Jugoslavia, Grecia e Romania, iniziato nella stagione 1961 e terminato nella stagione 1993-94. Il match del 5 Luglio vedrà l'ex di turno, Mauricio Isla, che ha solcato i campi della Serie A vestendo anche le maglie di Udinese e Juventus. Con i sardi, il cileno ha totalizzato 31 presenze e un solo gol siglato nella stagione 2016-2017.

I PRECEDENTI - La sfida fra la formazione italiana e quella turca sarà un replay del match disputatosi lo scorso anno, sempre in ambito di preparazione pre-stagionale; il Cagliari, allora allenatato da Massimo Rastelli, perse per 1-0 grazie ad un gran gol su punizione di Mathieu Valbuena, ex Bordeaux, Marsiglia e Lione.