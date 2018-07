Milan, ufficiale: Reina e Strinic hanno firmato fino al 2021

Google Plus

Nell’estate turbolenta del Milan, Reina e Strinic sono ufficialmente giocatori rossoneri. A poche ore dalla apertura ufficiale del calciomercato, entrambi svincolati hanno firmato un contratto fino al 2021.

Il sito della Lega ha confermato l’operazione definita a marzo dal club di via Aldo Rossi per acquisire il cartellino del portiere spagnolo e del difensore croato. Sono i primi rinforzi per Rino Gattuso, annunciati così sul sito ufficiale del club:

Doppio colpo del d.s. Massimiliano Mirabelli, che regala a Rino Gattuso l'esperienza e la qualità di Pepe Reina e Ivan Strinic. Ecco il comunicato del Club rossonero.

AC Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di José Manuel Reina Páez e Ivan Strinic. Il portiere spagnolo e il difensore croato hanno firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021.