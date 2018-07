Cagliari, fantasia rumena in arrivo?

IL GIOCATORE - Che il Cagliari sia alla ricerca di ulteriori acquisti non è una sorpresa. Se spunta un fantasista classe '99, per di più cresciuto tra le file dei rinomati Gunners, allora la curiosità viene catturata. Le ultime indiscrezioni di mercato rivelano un interessamento della squadra di Giulini per il fantasista rumeno Vlad Dragomir che potrebbe sbarcare in Sardegna a zero, essendo appena stato svincolato dall'under 23 dell'Arsenal.

Nato a Timișoara, Romania, il 19enne sembra aver catturato l'attenzione della squadra sarda che non solo troverebbe in lui tanta giovinezza e voglia di mettersi in mostra ma anche tanta agilità, tanto talento e ottima visione di gioco. Dragomir ha totalizzato 14 presenze nella propria nazionale fra U15 e U21, totalizzando una rete e scalando le gerarchie attendendo la fatidica convocazione con la prima squadra allenata da Cosmin Contra. Esordì il 30 Agosto 2014, a soli 15 anni, nella Liga II, l'equivalente Serie B rumena, sostituendo Alexandru Lazăr durante il match contro il CS Movieni. Cresciuto fra le file della Poli Timisoara, il talento mancino ha attirato gli occhi della squadra londinese facendosi rilevare dalla squadra rumena alla modica cifra di 100mila € per poi essere nominato nel 2016 dal gionale The Guardian come uno dei 60 migliori talenti nati nel 1999.

Con i Gunners, Dragomir ha totalizzato un bottino di 53 presenze nelle varie competizioni giovanili, 8 reti e sei assist. Nonostante abbia ricoperto tutti i ruoli della mediana, il suo ruolo naturale va a consolidarsi nella trequarti, dietro la punta o le due punte che, guarda caso, andrebbe a braccetto nel classico 4-3-1-2 che il neo tecnico Rolando Maran userà nella sua prima stagione in Sardegna. Il nuovo Bologna di Filippo Inzaghi, inoltre, pare aver mostrato un discreto interesse per l'ex Arsenal: sarà lotta rossoblù sul mercato? Di certo il suo futuro sembra essere proiettato verso la nuova Serie A.