Fiorentina: ufficiale Lafont! Ora si punta a Pjaca e Pasalic per sognare

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore francese Alban-Marc Lafont dal Toulouse Football Club. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al Club viola per i prossimi cinque anni”. Poche parole per un affare che ha del clamoroso. Dopo il corteggiamento lampo delle ultime ore, la Fiorentina mette le mani sul portiere del futuro. Si tratta di Alban Lafont, talentino francese prelevato dal Tolosa e reduce da un’eccellente stagione in Ligue 1. Seguito da molti top club, Lafont si è legato però al club fiorentino, confermando la voglia della societaria di vivere da protagonista la prossima stagione.

Il portierino francese ha così parlato al sito ufficiale del club gigliato: "Sono molto contento di essere qui e di far parte di questo grande club. Ho iniziato a giocare a 16 anni a Tolosa, dove sono stato due stagioni e mezzo. Ora sono qua a Firenze, sono felice che le visite mediche siano andate bene. Ora devo prendere i giusti riferimenti e capire gli automatismi. Darò tutto per questo club, voglio far crescere nel migliore dei modi le mie qualità e quelle della squadra - ha detto - Qua ci sono tanti francesi, conosco personalmente Bryan Dabo e mi ha detto che questo è un grande club con ottimi giocatori, mi ha detto anche che mi ambienterò facilmente e che tutto andrà bene. Grazie e forza viola".

Mentre la squadra ricomincia ufficialmente gli allenamenti con l’obiettivo di brillare sia in campionato che in Europa League, Pantaleo Corvino non sembra volersi prendere dei giorni di vacanza. Dopo la porta, ad assestarsi potrebbe essere il pacchetto mediano, con Mario Pasalic vicino a vestirsi in viola. Il centrocampista di proprietà del Chelsea potrebbe dunque salutare lo Spartak Mosca, club con cui ha disputato una bellissima stagione. Pista calda anche quella di Marko Pjaca, che ha espressamente manifestato alla Juventus la sua voglia di andare via. La Fiorentina vorrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto, quasi sicuramente i bianconeri vorranno un diritto di recompra. Le premesse per sognare un grande anno ci sono tutte.