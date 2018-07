Milan, mercato in uscita: Kalinic verso l'Atletico. Gomez al Boca Juniors

Sono giorni molto importanti in casa Milan per quanto riguarda a livello societario, nonostante ciò il mercato dei rossoneri è attivissimo. Ieri il club di via Aldo Rossi ha ufficializzato Reina e Strinic, ma anche a livello delle cessioni si sta muovendo qualcosa.

Dopo parecchi mesi, il Milan e Boca Juniors hanno finalmente trovato l’accordo per Gustavo Gomez, il difensore classe 1993 che quest'anno è stato ai margini totalizzando una sola presenza da 10 minuti in Europa League, tornerà a giocare in Argentina per 6 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

Nonostante la stagione pessima di Kalinic tra campionato (41 presenze totali con appena 6 gol, tutti in campionato) ed il Mondiale finito in anticipo, due squadre spagnole sono sulle sue tracce. Nei giorni scorsi il Siviglia, con il nuovo tecnico degli andalusi Pablo Machín, si era fatto avanti con una proposta di prestito con diritto di riscatto ma, nelle ultime ore, come hanno evidenziato i colleghi di Sky Sport, l'Altetico Madrid si è fatto veramente sotto per sopperire alla partenza di Fernando Torres finito in Giappone a giocare per il Sagan Tosu, anche se prima dovrà trovare una sistemazione per Gameiro e poi potranno chiudere per il croato. Il club spagnolo, campione in carica dell’Europa League, sarebbe pronto ad offrire un prestito con obbligo di riscatto, ma il Milan chiede almeno 20 milioni di euro per la cessione del centravanti classe ’88 visto che l'anno scorso lo ha pagato 25 dalla Fiorentina. Kalinic ha bisogno di rigenerarsi e ripartire con un nuova squadra.

Nei piani di Mirabelli c’è l’idea di vendere per finanziare il grande colpo in attacco.