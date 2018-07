Frosinone: Perica e Locatelli i sogni di mercato, per la porta arriva Sportiello

Il Frosinone ha voglia di costruire una rosa forte e competitiva. Dopo la chiacchieratissima promozione in A, ottenuta battendo il Palermo nella finale playoff, i ciociari stanno sondando vari profili per alcuni reparti del campo. Partendo dalla difesa, il nome caldo è quello di Aleesami, calciatore attualmente in forza al Palermo ma che difficilmente resterà in Sicilia. Il terzino sinistro, adattabile anche a fluidificante, ha infatti molto mercato ed il Frosinone non ha mai nascosto un forte interesse verso questo forte giocatore. In caso di fumata nera, si pensa anche a Cristian Molinaro, esterno sinistro di esperienza ed affidabilità, in uscita dal Torino.

Cantiere aperto anche a centrocampo, dove il primo nome è quello dell’esperto Luca Rigoni. Attualmente svincolato dopo la parentesi al Genoa, il centrocampista ex Palermo sarebbe un colpo davvero importante per esperienza e conoscenza della nostra Serie A. Fari puntati anche sul giovane Rai Vloet, duttile calciatore di proprietà del NAC Breda. Classe ’95, l’olandese nasce come trequartista ma può adattarsi anche più indietro, fungendo da mediano o da mezz’ala. Addirittura, in alcune occasioni è stato usato da prima punta, confermando un discreto controllo di palla. Nella scorsa stagione di Eredivisie, Vloet è sceso in campo in trentuno occasioni, segnando ben quattro reti.

Manca davvero pochissimo per l’approdo di Marco Sportiello in Ciociaria. L’ex estremo difensore della Fiorentina, di proprietà dell’Atalanta, ricomincerà in un club voglioso di dire la sua nella prossima stagione. Senza la pressione di dover per forza fare bene, Sportiello potrà dimostrare tutto il suo talento. Mentre si pensa alle cessioni – l’esterno offensivo Matarese è vicino all’Avellino – il ds Capozucca pensa a due colpi da novanta: a centrocampo piace moltissimo Manuel Locatelli, mediano che difficilmente lascerà il Milan, in attacco è Perica il nome capace di infiammare i calorosi tifosi laziali. Si parlerà con l’Udinese nei prossimi giorni.